Alkoholiaktsiis langeb 1. juulist

Riigikogu võttis kevadistungjärgu viimasel korralisel täiskogu istungil vastu seaduse, millega langetatakse 1. juulist õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti.

Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus näeb ette aktsiisimäärade vähendamise piirikaubanduse ohjeldamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, et alkoholi aktsiisimäärade langetamisega antakse ettevõtjatele võimalus vähendada alkoholi hindu, et saada kontrolli alla alkoholi piirikaubandus Lätist. Alkoholi odavnemisel võivad väheneda Lätist soetatud alkoholi kogused ja kasvada Eestist ostetud alkoholi kogused, öeldakse seletuskirjas.

Teise lugemise käigus tegi rahanduskomisjon täienduse, mille eesmärk on ennetada aktsiisikauba, millelt on juba Eestis aktsiis tasutud, vedu Eestist teise liikmesriiki ja sealt tagasi Eestisse uue madalama aktsiisimaksu rakendumiseks. Eestis juba korra tarbimisse lubatud kaubale kohaldatakse seetõttu esmakordsel tarbimisse lubamisel kehtinud aktsiisimäära.

Seaduse poolt hääletas 70 Riigikogu liiget, vastu oli 9 liiget.

Sildid: aktsiis, alkohol, riigikogu