Vald otsib hooldekodule uut juhatajat

Viis aastat Hiiu maakonna hooldekeskust Tohvri juhtinud Elge Härma otsustas samal ametikohal mitte jätkata.Sihtasutuse nõukogu esimees Riho Rahuoja teatas, et nõukogu tegi juhatajale ettepaneku lepingut pikendada, ent Härma leidis, et kui soovib elus muudatusi teha, siis praegu on selleks just sobiv aeg.“Nõukogu hindab Elge panust väga kõrgelt ja oli valmis juhatuse liikme lepingut pikendama,” kinnitas Rahuoja ja lisas, et saab samas aru, et inimesed kaaluvad elus ka muid valikuid. Lisaks Rahuojale kuuluvad nõukogusse Ly Meldorf, Üllar Laid ja Hergo Tasuja.Hiiu Lehele ütles Härma, et tahab väga minna vahepeal mandrile, et leida uusi väljakutseid ja saada uusi kogemusi: “Mul on ühtepidi hästi kahju siit lahkuda, sest see koht inspireerib mind ja siin on veel nii palju, millega minna edasi, aga kui ma mõtlen pikemas perspektiivis, siis tundub see ainuõige.”Täna kuulutatakse välja konkurss juhatuse liikme leidmiseks, kes peaks tööd alustama septembris. “Loodan väga, et siia leitakse üks hea ja asine juht, sest need inimesed, nii elanikud kui töötajad, seda väärivad,” soovis Härma, kelle viimane tööpäev Tohvril on 14. september.Elge Härma asus Tohvri hooldekodu juhtima 2014. aasta juunis.2011. aastal valmis hooldekodu renoveeritud peamaja juurdeehitus. Praegu on hoolde­kodus 53 kohta, mis kõik täidetud. Vald on esitanud toetusetaotluse juurdeehituseks, millega lisandub 15 kliendikohta.16. mai istungil kinnitas Hiiumaa valla volikogu, et võtab varalise kohustuse 400 000eurose omaosaluse tasumiseks eduka projekti korral. Meetme maksimaalne toetussumma on 384 400 eurot. Seega on 336ruutmeetrise hoone eeldatav kogumaksumus 784 400 eurot.

