VAKO tühistas lennuhanke tulemuse

Reedel rahuldas riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) OÜ Regional Jet vaide ja tühistas suursaarte lennuliinide hanke tulemuse. Ühtlasi peab maan­teeamet tasuma OÜ-le Regional Jet OÜ 1280 eurot riigilõivu kulu ja 2500 eurot lepingulise esindaja kulu. Maanteeametil on nüüd kümme päeva aega, et vaidlustada VAKO otsus halduskohtus.

OÜ Regional Jet vaidlustas enda kvalifitseerimata jätmise ja JSC aviation company Transaviabaltika pakkumuse edukaks tunnistamise, viimase hankelt kõrvaldamata jätmise ning nõudis kvalifitseerimise otsuste kehtetuks tunnistamist maanteeameti korraldatud suursaarte lennuliinide teenindamise riigihankes.

Maanteeamet tunnistas algul vastavaks nii Trans­aviabaltika kui OÜ Regional Jet pakkumused. Amet tunnistas edukaks küll ka OÜ Regional Jet pakkumuse, aga jättis selle kvalifitseerimata, Trans­aviabaltika pakkumuse aga nii kvalifitseeris kui tunnistas edukaks.

OÜ Regional Jet pakkumuse mittekvalifitseerimise põhjusena tõi amet ettevõtte negatiivse omakapitali, jättes arvesse võtmata, et vaidlustaja esitas oma 51protsendilise osaniku, ASi Nordic Aviation Group (NAG) tagatise.

VAKO, kuulanud ära mõlemad osapooled, leidis, et hankija ehk maanteeameti otsus vaidlustaja ehk OÜ Regional Jet kvalifitseerimata jätmise kohta tuleb tunnistada kehtetuks. Tulenevalt sellest otsusest kuulutas VAKO kehtetuks ka hanke tulemuse ehk Transaviabaltika pakkumise edukaks tunnistamise.

Maanteeameti riigihange suursaarte lennuliinide teenindamiseks on kestnud juba kümme kuud. Mullu juulis välja kuulutatud hanke tingimusi maan­teeamet algul täpsustas, novembris aga kuulutas hanke kehtetuks. Uus hange kuulutati välja detsembris, selle tähtaeg oli jaanuaris. Maanteeamet muutis hanke tingimustes Kuressaare liini lennuki iste­kohtade arvu 33lt 40le. Hange vaidlustati ja selle tähtaeg lükkus veebruarikuusse.

Maanteeameti vastust, millised on VAKO otsusest tulenevalt maanteeameti edasised sammud, lehe trükkimineku ajaks ei tulnud. Küll on Hiiumaa valla­valitsus varem teatanud, et lepingut senise vedaja, Transaviabaltikaga pikendatakse.

