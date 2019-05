Uus õpetaja tõi muusikanädala

Eelmine nädal möödus Käina koolipere jaoks muusika tähe all – toimus lausa kaks kontserti ja ka vahetunde täitis muusika – peeti esimest muusika­nädalat.Muusikanädala korraldamise mõte sündis Käina kooli muusikaõpetajal Ulvi Tammel seoses kevadkontserdiga, mis võeti plaani juba talvel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Käina kool, laululuik, Ulvi Tamm