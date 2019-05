Uus Keskväljak valmib alles järgmiseks suveks

Kärdla uue Keskväljaku ehitustööd oleks pidanud algsete plaanide järgi juba alanud olema, nüüd aga on ehitustöödeks planeeritud alles aasta lõpp.Kui enne jõule Kärdla Keskväljakule kändudest kuuse­installatsioon paigaldati, ütles vallavanem Reili Rand, et see teisaldatakse alles siis, kui algab uue väljaku ehitus.





Sildid: ehitustööd, keskväljak