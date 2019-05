Tulumaksu laekus prognoositust enam

Eesti keskmine kohalike omavalitsuste tulumaksu­laekumise kasv oli aprillis 17 protsenti, Hiiumaa vallas üle keskmise – 19,8 protsenti. Nii kandis rahandusministeerium Hiiumaa vallale aprillis üle üksikisiku tulumaksu 784 000 eurot, aasta eest aprillis 654 000 eurot.

Väga hea oli ka Hiiumaa naabervaldade aprillikuu tulumaksulaekumine. Näiteks Saaremaal kasvas see 21 protsenti ehk laekus 2,35 miljonit eurot sel ja 1,95 miljonit eurot möödunud aastal. Veel suurem oli kasv Lääne-Nigula vallas, kus aprillikuu laekumine oli 499 000 eurot, mis on koguni 100 000 eurot ehk veerandi võrra enam kui 2018. aasta samal kuul.

Ainsana vähenes Lääne-Eesti piirkonnas Vormsi valla tulumaksulaekumine – tänavu aprillis 37 850 eurot, võrreldes 39 189 euroga eelmisel aastal.

Aasta esimese nelja kuu lõikes on kasvunumbrid väiksemad, ent ületavad siiski Hiiumaa valla eelarves kasvuks prognoositud 6 protsenti. Selle aasta esimese nelja kuuga laekus Hiiumaa vallale tulumaksu 2,95 miljonit eurot, mullu sama ajaga aga 2,63 miljonit eurot – tegelik kasv seega 12,2 protsenti.

Saaremaa vallale on nelja kuuga üle kantud 8,61 miljonit eurot, mis on ligi 9 protsenti enam kui aasta eest. Muhu valla tulumaksulaekumise kasv on 12 protsenti, nelja kuuga on neile üle kantud 623 000 eurot. Lääne-Nigula valla tulumaksulaekumise kasv on 10,4 protsenti ja tegelik laekumine nelja kuuga 1,84 miljonit eurot.

Ainsana on vähenenud Vormsi valla tulumaksust saadav tulu – nelja kuuga laekus 141 000 eurot ehk 7,7 protsenti vähem kui aasta eest.

Eestis kokku on nelja kuuga kohalikele omavalitsustele üle kantud 395 miljonit eurot ehk 11,3 protsenti enam kui 2018. aastal.

