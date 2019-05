Tihu Kevadele veel vabu kohti

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna rännakmatk Tihu Kevad toimub sel kevadel juba 20. korda. Leitnant Sven Luik rääkis, et sel puhul lubatakse matkale suurem arv võistkondi. Kui tavaliselt on rajale lastud kuni 20 võistkonda, siis sel aastal oodatakse osalema kuni 30 võistkonda. “Praegu vabu kohti veel on,” kinnitas Luik.

Osalejad saavad valida kahe raja vahel – lisaks tava­pärasele, linnulennult ligi 25 kilomeetri pikkusele rajale on ka lühem, u 15 kilomeetrine rada. Võistlustrassid kulgevad läbi metsade, soode ja lagendike. Tihu Kevade rännakmatk kestab kaks päeva, 18. ja 19. mail ning algab kogunemisega laupäeval kell 7.30 Kärdlas Hiiumaa malevkonna staabi ees. Start antakse Leigri külas asuva Hiiumaa esimese laulupeo mälestuskivi platsil kell 9.

Lisateavet ja registreerimise info leiab Tihu Kevad 2019 FB ürituse lehelt.

Sildid: rännakmatk, Tihu Kevad