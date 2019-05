Tasuta sõit toob reisijaid

Aasta esimese nelja kuuga kasutas maakonnaliini bussi 49 679 reisijat, aasta varem samal ajavahemikul 38 547 reisijat ehk tehti üle 11 000 reisi rohkem.

“Reisijate arv meie maakonnaliinidel on märkimisväärselt kasvanud, nagu kogu Eestis,” kinnitas Hiiumaa valla ühistranspordi­spetsialist Piret Sedrik.

Võrdluseks, et kui mullu oli aasta alguse neljal kuul kõige rohkem reisijaid, üle 10 000 märtsikuus, siis tänavu märtsis sõitis maakonnaliini bussiga 13 000 reisijat, aprillis aga juba 13 739 reisijat.

Oma osa reisijate arvu kasvu annavad nii tasuta sõit kui tihedam liinivõrk – nii läbisid maakonnaliinide bussid mullu nelja kuuga 198 000 liinikilomeetrit, tänavu sama ajaga aga juba 207 000 liinikilomeetrit.

“Hea on tõdeda, et nõudeliinid toimivad hästi – inimesed teavitavad oma sõidusoovist bussijuhti või GoBus Hiiumaa esindust telefonil 517 8592,” selgitas Sedrik.

Nõudeliini maht on olnud igakuiselt ligikaudu 2000 liinikilomeetrit ehk vajadus liinide lõikes on olnud kuude kaupa erinev. “Aasta lõpus teeme kokku­võtteid ja kui on näha püsiva liini vajadust, siis saame selliselt ka lepingut muuta,” ütles Sedrik.

Sedrik juhtis tähelepanu, et järgmised muudatused sõiduplaanides on juuni alguses, kui kaugliini sõiduplaan muutub tavapäraselt suviseks ja seetõttu korrigeeritakse ka osasid maakonnaliine, ja 12. juunist, mil koolid suvepuhkusele lähevad.

