Talgujuht: Tegime Jausas ära suure töö

Margus Kastein

Vaatamata vihmast, lörtsist ja vastikust ilmast, kogunes Jausa vesiveski ajaloo­talgutele veerand­sada talgulist üle kogu saare, sekka mõned mandriltki.Juba eelmise aasta edukate talgute järel otsustasime alustatut jätkata, väärib ju vana vesiveski hoolt ja hoidmist!Üks eestvedajatest, Jaan Pomerants oli juba varakult soetanud vajalikud materjalid, Kaido Teller oma pere ja sõpradega võtsid kaasa vajalikud tööriistad ja kütsid talgulistele sooja sauna.Kohe hommikul alustasime Peeter Sedriku juhtimisel veski lõunapoolse välisvoodri vahetusega – eemaldasime vanad pehkinud lauad ning lõime päikese ja tuulte eest kaitseks seina uued voodrilauad.Samal ajal võtsid naised ette liimeistriga vesiehituse jaoks varutud palkide karpimise. Nii nimetatakse hiiu keeles palkide koorimist spetsiaalse tööriistaga.Aivar Kiibuse ja Kaius Vausi eestvedamisel jätkati jõekallaste võsast puhastamist ja nüüd on vana tamm vaadeldav mõlemalt jõe­kaldalt.Anneli Telleri maitsva talgu­supi kõrvale sai mekkida Maret Pomerantsi säina­fileed ning Jausa küla mehe Ain Einbergi imelist karusmarjaveini.Päeva kulminatsiooniks tõime veskisse tagasi vana katusekivipressi, mis kümme­kond aastat oli oma algsest asukohast eemal. Press on valmistatud enam kui sajand tagasi, kuid peale väikest putitamist võib sellega koheselt alustada uute kivide pressimist.Tööd Jausa vesiveskis pole veel kaugeltki lõppenud – vahetamist vajavad põhjapoolne välisvooder ning saeraami ümbritsev sõrestik, lisaks tuleb uuendada kogu vesiehitus.Jausa vesiveski on pikkadeks aastateks unustusehõlma vajunud ainulaadne Hiiumaa tööstusmälestis, mille taastamise kogukonna entusiastid oma südame­asjaks võtnud on. Aitäh kõigile Jausa sõpradele ning kohtumiseni järgmistel talgutel!

talgujuht

