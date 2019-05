Suur kaotus

Hiiumaa spordielu on lühikese aja jooksul tabanud kaks rasket kaotust. Ei, mitte sportlikus mõttes, sest spordis kaotajaid ju polegi…

Oleme kaotanud kaks nimekat treenerit, kes hoole ja armastusega kasvatasid endale ja meile sportlikku järelkasvu. Ebaõiglaselt vara lahkunud Toivo Pruul hoolitses meie noorte kergejõustiklaste eest, väga ootamatult lahkunud Arvo-Jüri Rist kabetajate eest. Nende panus ja saavutused Hiiumaa spordi­ellu on nii suured, et esialgu ei paista kedagi, kes suudaks seda neist jäänud tühikut täita.

Loodame väga, et see nii ei jää ning nii Toivol kui Arvol leidub õpilasi, kes treeneri elutööd jätkavad.

Kui lähedane inimene lahkub, on see nii raske, et kõik muu justkui kaotaks tähenduse. Siiski peame tänases lehes kirjutama ka argistest asjadest.

Räägime vaidlusest üüriraha pärast ja sellest, kuidas Saarte Liinide odav lahendus pääsukeste tõrjumise asemel neid tapma hakkas.

Toome ära ka Eesti meediaettevõtete liidu peatoimetajate avalduse, milles tunneme muret ajalehtede kojukande pärast, mis võib mõjutada isegi Eesti ajakirjanduse tulevikku. Ka vaba ajakirjanduse kadumine võib olla suur kaotus…

