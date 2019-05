Seebikarbiralli jätkub ikka

Reedel peeti kümnendat seebikarbi­rallit, viimast korda oli selle korraldajaks Ain Jepišov ja muidu igati toreda päeva rõõmu varjutas veidi osalejate mure tuleviku pärast.Enne stardivilet ja ka võistluse ajal olid võidusõitjad ja juhendajad elevust täis, kuid autasustamise ajaks oli tunda, et võimust võttis nukrus. Enamik juhendajaid avaldas tänukirja vastu võttes lootust, et Ain jätkab võistluse korraldamist õige pea, kui mitte Hiiumaal, siis vähemasti Läänemaal.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Seebikarbiralli