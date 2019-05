Riigikogu kutsub lahtiste uste päevale

Erik Peinar/Riigikogu kantselei

Riigikogu tähistab laupäeval, 25. mail 100. sünnipäeva lahtiste uste päevaga. Päev algab riigikogu esimehe Henn Põlluaasa tervitusega lossi rõdult ja sellele järgneva kontserdiga.Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ja riigikogu infotunnis esitada valitsuse liikmetele küsimusi. Peetakse mälumäng “Riigikogu 100”, kus osalevad koolide ja riigikogu võistkonnad. Sel päeval pääseb ka Pika Hermanni torni. Päeva lõpetab hea tuju kontsert – Tähtede lava Toompeal.Riigikogu kantselei infonõunik Marie Kukk ütles, et kõik huvilised on riigikogusse oodatud 25. mail kella 11–16ni ja kõik sündmused on osalejaile tasuta.Veel selgitas ta, et kuna suvel toimub juubeli laulu- ja tantsu­pidu ning on eesti keele aasta, on sündmuste korraldamisel riigikogu koostööpartneriteks Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutus, raamatukogud, Eesti lastekirjanduse keskus jt

