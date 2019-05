PM: Kalana sadam laguneb

Kaheksa aastat tagasi ostis salapärane Vene investor Dmitri Morozov Kalana sadama koos mereäärsete kinnistutega, kirjutas laupäevane Postimees.

Morozov ostis sadama oma ettevõtte DM Harbour Capital OÜ kaudu, mille ainus juhatuse liige oli ostu hetkel endine Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige, elamislubade skandaaliga seotud Nikolai Stelmach.





