Peatumiskohustust eiranud juht põhjustas õnnetuse

Päeva rosin

“Möödunud nädalal avaldas ERR uudise, kust selgus, et maapiirkondades hakkab Omniva tulevikus saatma ajalehti pakiautomaatidesse. Sisuliselt tähendab see, et värsked uudised saab maainimene ajalehest alles õhtul ning ajalehe tellimine muutub mõttetuks. Tallinnast vaadates võib ju öelda, et mis siis? Lugege veebist. Maalt vaadates aga tähendab see ühtlasi, et ühel hetkel polegi mõtet ajalehte teha, kohalikud ajakirjanikud ja ajalehed kaovad – nii nagu on praeguseks juhtunud näiteks Elva Postipoisi ja Põlva Koiduga – ning maainimeste muresid peaksid hakkama vahendama pealinna ajakirjanikud. Viimast aga tõenäoliselt ei juhtu.”

ERR portaalide peatoimetaja Marju Himma, 27. mai 2019