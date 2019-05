Parvlaev Leiger liinil tagasi

Eile teatas TS Laevade esindaja Sirle Arro, et parvlaeva Leiger korraline veealuse korpuse hooldus on edukalt läbitud ja laev jõudis tagasi Rohuküla sadamasse. Alates tänasest sõidab Leiger taas Rohuküla–Heltermaa liinil.TS Laevad juhatuse liige, peakapten Guldar Kivro ütles Postimehele, et Leigri hooldus­tööd toimusid plaanipäraselt ja ootamatusi dokitööde käigus laeva veealuse osa hooldamisel ette ei tulnud.





