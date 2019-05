Parlamenti sai kolm suvehiidlast

erakogu

Äsjalõppenud valimised viivad Euroopa Parlamenti koguni kolm suvehiidlast – Marina Kaljuranna (SDE), Urmas Paeti (RE) ja Sven Mikseri (SDE).Hiidlased naljatasid selle uudise peale sotsiaalmeedias, et nüüd tõusevad Hiiumaa kinnisvarahinnad veelgi.





Sildid: Marina Kaljurand, valimised