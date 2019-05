Öös on liiga palju asju

Hiiumaa tarbijate ühistu juhtidel ideid juba jagub: kirbukad, laadad, ühepäevakohvikud ja nüüd siis öömüük. Ja korraliku soodushinnaga. Pakkumine nagu näha töötas. Kes ruttas emale kingitust ostma. Kes oli ühe või teise tarbeasja ostmise edasi lükanud ja nüüd soetas selle soodsamalt.

Päris esimene kord see ju polnud – juba Kaubamaja remondi eelne tühjendusmüük näitas, kui suur huvi on hiidlastel soodushindade vastu. Peaaegu nagu Stockmanni hullude päevade miniversioon.

Teisalt, kui osta uusi asju, nagu mina seda tegin, soetades ammu äraviskamisele määratud kolme saunalina asemel kaks uut, tuleks leida ka koht, kuhu vanad ära anda. Sest olmeprügi konteinerisse surumine mõjub raiskamisena.

Kunagi oli üks vahva vaibakuduja, kellele sai vanad voodilinad ja froteerätid kaltsuvaiba materjaliks ära anda. Natuke võttis neid vastu ka käsitööselts.

Kahjuks aga pole Hiiumaal ikka veel korraldatud kasutatud rõivaste kogumist. Tean mõnda tuttavat, kes oma pere kasutatud kuid korras rõivad saadab pojaga Tallinna, kus need saab panna spetsiaalsetesse konteineritesse. Konteinerid tühjendab Humana sorteerimiskeskus. Suur osa Humana poolt kogutud ja sorteeritud rõivastest, jalatsitest ja mänguasjadest läheb annetusteks, peamiselt partner­organisatsioonidele Aafrikas, kus rõivaste müügist saadud tuluga viiakse ellu arengu­projekte.

Kas meie siin, Hiiumaal seda tõesti korraldatud ei saa?

14. mai 2019