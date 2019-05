Öömüük kasvatas müügi kuuekordseks

Reedel korraldas COOP Hiiumaa Kaubamajas esimese öömüügi. Kaubamaja oli avatud kella 23ni ja kaupa pakuti soodushindadega, mis tavapärastest veerandi võrra odavamad. Müüja Annely Luik ütles reede hilisõhtul, et ostjaid on palju ja ostetakse palju: “Järelikult on inimestel neid asju vaja.”

“Öömüüki korraldasime tõepoolest esimest korda ja see läks väga edukalt – võib öelda, et hiidlaste huvi oli suur,” ütles COOP Hiiumaa juhataja Kaja Antons eile, kui kokkuvõtted tehtud. Kogu kaupluses ehk Kaubamaja ülemisel ja alumisel korrusel kokku sooritati sel päeval kokku 1556 ostu. Klientide arv Kaubamajas kasvas võrdluses eelmise aasta sama nädala reedega üle kolme korra ja müügikäive üle kuue korra.

“Idee oligi enne suurt turismihooaega ja vahetult enne emadepäeva korraldada hiidlastele üks tore ja soodsam ostlemispäev,” selgitas Antons. “Kuna öömüük oli niivõrd edukas, plaanime samalaadseid müüke korraldada ka edaspidi.”

Kuigi müüjad töökohal pidžaamades ringi ei kõndinud, aitasid meeleolu luua Karmen Telvik ja Handreas Hallimäe, kes õhtupoolikul andsid Kaubamajas kontserdi.

Kaja Antons tänas noori muusikuid ning edastas tänu­sõnad ka kunstiõpetuse õpetajale Sulev Loopalule, kes läbi kogu õppeaasta on Kaubamaja trepikojas korraldanud õpilastööde näitusi.

