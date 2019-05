Omatoodangu laat Putkastes

Homme on Putkastes teine kevadine omatoodangu laat, mille meelelahutuskava saab olema tihe.

Laada korraldaja Ingrid Purge ütles Hiiu Lehele, et registreerunud on 18 müüjat ja letid saavad olema täidetud kirju valikuga. “Valik on täiesti seinast-seina, on käsitööd, helmeid, taimi, toitu ja palju muud,” rääkis Purge. Lisaks tuleb sel aastal müügile ka kartuliseeme, mida mullusel laadal küsiti.

Laadamelu rikastavad Hiiu Naaditeater, Teet Kääramees ja idamaise tantsu trupp Sukar. Kohale tulevad ka naiskodukaitse liikmed, kes koos lastega ehitavad onni.

Putkaste kevadlaat kestab laupäeval, 4. mail kella 10–13ni.

Sildid: omatoodangu laat, putkaste