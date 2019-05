Omaniku vastutus

Laupäeval korrastas 855 vabatahtlikku meie kodusaart. Kogu Eestis pani koristustöödele käe külge üle 44 000 talgulise. See on muljetavaldav hulk tublisid inimesi.

Siiski on veel küllalt kohti siinsamas Kärdlaski, kus mõni kinnistu või hoone lausa karjub peremehe hoolitseva käe järele.

On tänuväärne, et vallavolikogu tegi heakorratuuri, vaatas kolemajad ja hooldamata kinnistud üle ja jõudis otsusele, et omanikega tuleb veel kord rääkida.

Räägitud aga on kaua. Juba 2003. aastal käis Hiiu Lehe ajakirjanik tollase linnapea Ants Vahtrasega linna mööda ringi. Ja juba siis riivas silma Vabaduse tänav 4 tall. Omanik kinnitas, et kohe-kohe algab hotelli ehitus. Praeguseks on sellest möödas

16 aastat ja poolel majal pole enam katustki peal. Vahepeal andis omanik lubaduse maja lammutada, kuid ka seda pole tehtud. Kas omanikul tõesti pole mingisugust vastutust omandi hea seisukorra ja selle ümbruse eest?

Ei ole ju omanikud vaesed inimesed, et maksumaksja raha eest nende tegemata tööd tegema hakata. Pigem vastupidi – enamik neist on edukad ettevõtjad ja heakorra või lammutustööde tellimine ei tohiks käia üle jõu.

7. mai 2019