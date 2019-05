NyxAir valmis suursaartele lendama suurema lennukiga

Kuressaare ja Kärdla lennuliini klientide huvides oleks kogu käimasoleva lennuhanke tühistamine ja uue korraldamine, et leida üks operaator mõlemale liinile, arvab Eesti lennu­firma NyxAir juhataja Jaanus Ojamets.“Enne operaatori leidmist on NyxAir valmis vajadusel lendama suursaartele alates 1. juunist, kasutades selleks suuremat, 33kohalist lennukit Saab 340 ning võimalik, et seniste dotatsioonide eest,” teatas NyxAir.





