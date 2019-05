Maria Eller võitis MMi hõbeda

erakogu

Otepääl toimuvatel koolinoorte maailma­meistrivõistlustel (MM) orienteerumises võitis Maria Eller kuni 15aastaste neidude arvestuses hõbemedali.Sel nädalal Otepää keerulisel maastikul toimuvatel kooli­noorte MMil kolmapäeval peetud tavaraja distantsidel võitis Eesti delegatsioon kaks medalit.





Sildid: hõbe, Maria Eller, Orienteerumine