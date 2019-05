Liinil sama lennuk, GNSS kasutuses

Tallinna–Kärdla–Tallinna lennuliini hange on lõppenud ja maanteeamet sõlmis viieaastase lepingu Leedu ettevõtjaga Transaviabaltika. Uue lepingu järgi algavad lennud juba laupäevast, 1. juunist.

Liini hakkab teenindama sama Jetstream 32, sama lennuk, mis lendab praegugi: 1991. aasta väljalase ja 19 kohta. Ka on lennuvedajal nüüd olemas GNSS lähenemisseadme kasutamise võimekus. See tähendab, et lennuk saab Kärdlas maanduda ka madalama pilvitusega.

Ainuke erinevus senise lennuplaaniga võrreldes on see, et tööpäeviti on hommikused väljumised 15 minutit hilisemad: lennuk väljub tööpäeviti Tallinnast kell 7.15 ja Kärdlast kell 8. Õhtune lend väljub samal ajal, kell 17 Tallinnast ja kell 17.45 Kärdlast.

Ka nädalavahetuse lennud jäävad samale ajale: laupäeviti saab Tallinnast Hiiumaale ikka kell 9.15 ja pühapäeviti kell 17. Kärdlast lendab lennuk laupäeviti välja kell 10 ja pühapäeviti kell 17.45.

Õhureis kestab orienteeruvalt 30 minutit. Samaks jääb ka pileti hind – ühe suuna täispilet maksab 25 eurot. Piletimüük on avatud kuni 27. oktoobrini toimuvatele lendudele.

Suveks on tellitud hulk lisareise, 2. juuni põhireis on juba välja müüdud ja esimese lisareisi ootel on hulk soovijaid.

Täpsema info leiab ja pileteid saab broneerida vedaja kodu­lehel www.saartelennuliinid.ee või Kärdla lennujaama kassast telefonil 463 1381.

Uue lepingu järgi töötab lennuettevõtja infonumber +372 5885 6336 tööpäeviti kella 5.15–21ni, laupäeviti kella 7.15–13.30ni ja pühapäeviti kella 15–21ni.

Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliini hange on pooleli. 1. juunist teenindab saarlasi pikendatud lepingu alusel seesama 19kohaline lennuk, mis Kärdla liini.

PIRET SEDRIK

Hiiumaa valla ühistranspordispetsialist

Sildid: lennud, lennuliini