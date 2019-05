Lasteaia suurremont jääb ära

Päeva rosin

Kilekott paberkotist keskkonnasõbralikum

Tavalisest kilekotist saab edasi teha kile­kotte, näiteks prügikotte. Inimestel on tihti küsimus, kas kilekott on ökoloogiliselt suurema jalajäljega kui paber- või riidekott. Rainer Pesti sõnul ei ole kilekott väga suure ökoloogilise jalajäljega, kui kasutame neid korduvalt. Praegu on mure selles, et kilekotte ei kasutata korduvalt ning see muudab kilekoti ökoloogilise jala­jälje suureks. Kui kasutaksime kilekotti 10–15 korda, siis suure tõenäosusega on kilekott isegi keskkonna­sõbralikum kui paberkott.

Katki läinud kilekoti võiks panna pakendi­konteinerisse, kust algab tema järgmine elu näiteks prügikotina.

Kilekoti puhul tasub seega eelistada tugevamast materjalist kotte, et neid tõesti ka mitu korda kasutada saaks. Riidest kott teeb eluea ja keskkonnasõbralikkuse mõttes kindlasti kilekotile silmad ette. Paberkott võib keskkonnas lagunemise mõttes olla loodussõbralikum, kuid sellel võib olla vähem kasutuskordi kui riidest või kilest kotil ning paberkoti tootmiseks kulub päris palju vett ja energiat.

ERR Novaator, 17. mai 2019