Laste pärast võiks

Nii mõnigi noor, kes sel suvel kooli lõpetab, ei näe ennast tulevikus Hiiumaale naasmas. Ette­võtja Andrus Ilumets tutvustas kolma­päeval tänavuse abiturientide esseekonkursi tulemusi. Tihti nimetati neis kirjatöödes Hiiumaal elamise eelduseks kaugtöö­võimalusi.

Meie pisikese saare majandus ja turg on väike nii ettevõtja kui palgatöötaja jaoks ja kaugtöö oleks tõesti üks variant mõlema kasvuks.





