Kõpu rullikuur sai talgulistelt värvikuue

Liisa Otsak

Kõpu küla talgutel lõi kahel päeval kaasa igas eas talgulisi, neist kõige noorem seitsmekuune Pärt Reinmets ja kõige vanem 83aastane Linda Roosa.Kokku käis laupäeval ja püha­päeval Kõpu küla rullikuuri korrastamas ja värvimas 14 talgulist.Rullikuuri, kus hoitakse küla pesurulli ja on küla­perede postkastid, vanust keegi õieti ei tea. Igal juhul on see selles paigas olnud nii kaua kui mäletatakse. Vahepeal täitis see ka pritsukuuri austavat ülesannet.Läbi aegade on rullikuur olnud igavalt hall, nüüd sai see taevasinise värvikuue, otsaseina kuldkollase päikese ja peoga punaseid lepa­triinusid ja liblikaid. Sees ootavad Omniva postiljoni uhiuued rõõmsalt oranžid ja korralikult perenimedega varustatud postkastid.

