Köök ja Pagar kutsub külla

Avatud toidutööstuste nädalal kutsub Hiiumaa Köök ja Pagar vaatama oma Kärdlas Heltermaa maanteel asuvaid tootmisruume. Ekskursioonid algavad esmaspäeval, 27. mail kell 11, kell 13 ja kell 15.

“Näitame ja räägime, mis on meie toodete saladused, miks need maitsevad just nii ning kes neid igapäevaselt meisterdavad,” selgitas ette­võtte turundusspetsialist Arno Kuusk.

Ekskursioonist saab osa võtta vaid eelregistreerides veebilehel www.eestitoit.ee Kohtade arv ekskursioonile on piiratud.

Sildid: Ekskursioonid, Hiiumaa Köök ja Paga