Keskväljaku hange avanes

Hiiumaa vallavalitsus kuulutas eile välja Kärdla keskväljaku ümberehitamise hanke, mis on avatud 25 päeva. “Ootame, et Kärdla kui Hiiumaa maakonnakeskus saaks kaasaegse linnasüdame, mis oleks kohtumispaigaks nii hiidlastele kui Hiiumaa külalistele,” ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand.

Linna keskväljaku ümberehitamisega kujundatakse ümber üle 9000 ruutmeetri liikluslahendusi, rajatakse lipuväljak, pergalo, mänguväljak, veesilm koos purskkaevuga ja rohe­alad. Oluliselt paranevad jalgsi ning jalgrattaga liiklejate liikumisvõimalused ja liiklusohutus.

Ehitus algab suve lõpus ja selle lõpptähtajaks on 1. juuni 2020. Väljak jääb liiklusele avatuks terve ehitusperioodi.

Projekti kogumaksumus on 1,86 miljonit eurot, millest Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetuse suurus

1,5 miljonit eurot.

Sildid: hange, keskväljak