Kes teenis kõige rohkem?

Rahandusministeerium avalikustas kohaliku omavalitsuse juhtide, linnapeade ja valla­vanemate mullu saadud brutopalga.Rahandusministeeriumi avalikustatud andmetel oli eelmisel aastal oodatult kõige suurem Hiiumaa vallavanema Reili Ranna aastapalk – 34 200 eurot.





Sildid: linnapea, teenis, vallavanem