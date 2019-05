Kes teenib kõige rohkem

Äsja jooksis “Aktuaalsest Kaamerast” läbi uudis, et Hiiumaa palgad on jälle vabariigis Tallinna ja Harjumaa järel kolmandal kohal.

Nii mõnegi uudise kommenteerija mõte liikus kohe meie “kõrgeltmakstud ametnike” rahakoti suunas.

Vale puha, meil on hoopis paremini makstud töötajaid. Palgad.ee ütleb, et Hiiumaa kõrgeima töötasuga ametikohad on hoopis

IT-arhitekt (bruto 2567 eurot kuus), piloot (2351 eurot kuus) ja meremees (2245 eurot).

Äsja lõpetasid püügihooaja Hiiu Kaluri kala­traalerid. Kaptenite ja traalimeeste palk sõltub püüginumbritest ja kõigub kõvasti, kuid kapten Vjatšeslav Utjupini kinnitusel saab kapten keskmiselt 3000 eurot kuus ehk kaks Eesti keskmist palka. Nii et soovitus

abiturientidele – õppige meremeesteks!

Jah, vallaametnike palgad on kõrged tipus, aga näiteks valla palgal olevate spetsialistide tasud on 950 bruto ja alla selle.

Kahetsusväärne on, et väikseimat palka maksame me neile inimestele, kes hoolitsevad meie kõige kallimate, meie lähedaste eest. Nii saavad Palgad.ee andmetel Hiiumaal väikseimat töötasu põetaja, isiklik abistaja (348 eurot), hooldaja (402 eurot), lasteaia õpetaja abi (465 eurot) ja õpetaja abi (463 eurot).

Aga mis puudutab AK uudist, siis Hiiumaa keskmine palk on jätkuvalt Eesti maakondade arvestuses viimasel kohal. Mõistatus laheneb, kui pöörata tähelepanu, et ekraanil näidati hoopis brutotulu numbreid, mitte palka.

Võib olla on selle tulu sees meie müüdud metsad? Neid raiutakse ka praegu – raierahu ajal.

17. mai 2019