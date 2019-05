Katamaraani ehitaja arendab Nobet

HIIU LEHT

Eestis toodetava elektriauto Nobe looja Roman Muljar on hiidastele tuttav ajast, mil ta koos partneritega Tahkunas katamaraani prototüüpi ehitas.Šveitsis Genfi autonäitusel ütles Muljar Äripäevale, et plaanib Eestisse rajada auto­vabriku, mis toodaks 2000 autot aastas. Muljar rääkis Äripäevale ka seda, et Nobe on valitud laulu- ja tantsupeo tulekandja autoks ja see tähendab, et tõrvikuga sõidab see auto läbi kogu Eestimaa, jõudes ka Hiiumaale.





Sildid: elektriauto, katamaraan, Nobe, Roman Muljar