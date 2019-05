Käskida või meelitada

Hiidlased olid neil valimistel päris aktiivsed – 38,7 protsenti valimisõiguslikest saareelanikest täitis oma kodanikukohust. Meist kõrgem oli valimiste osalus­protsent vaid Tallinnas, Tartus ja Harjumaal. Lääne­maal näiteks käis valimas 37,5, aga Saaremaal vaid 32,2 protsenti hääleõiguslikest elanikest. Veel madalam oli valimis­aktiivsus Ida-Virumaal, kus otsuse tegi vaid 24,3 protsenti valijatest.





