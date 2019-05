Käsitööseltsil tuleb tegus nädalavahetus

Laupäeval koguneb paarkümmend talgulist Hiiumaa käsitööseltsi Meistrite maja juurde talgutöödele, ühtlasi peetakse ära ka Hiiumaa käsitööseltsi 20. aasta tegevusaasta pidu. Seltsi tegelik sünnipäev oli küll veebruaris, aga peo jaoks oodati soojemat aega.

Hiiumaa käsitööseltsi juhatuse liige Nele Eller rääkis, et käsitööliste hooaeg algab juba esmaspäeval: “Laupäeval teeme maja korda ja esmaspäeval teeme Meistrite maja kohe lahti.”

Enne seda aga algab pühapäeval, 5. mail kell 12 üheksas moeetendus “Hiiu Moodi” Kärdla kultuurikeskuses. Eller ütles, et moeetendusel on esitlemisel 16 käsitöölise 16 kollektsiooni: on vilditud, õmmeldud ja tikitud asju, lisaks kaks ehtekollektsiooni. Traditsioonilistest tegijatest tõi ta välja Hiiu Villa, mis esitleb ka sel aastal oma uut kollektsiooni. Nagu tavaks on saanud, demonstreerivad kohalikku loomingut kohalikud inimesed ja koreograafia on paika pannud Tiina Kaev Tt tantsustuudiost.

“Tõenäoliselt tuleb lustlik etendus, nagu ta iga kord on olnud,” avaldas Eller lootust.

Sildid: käsitööselts, moeetendus, talgud