Kas jaksame?

Kärdla lasteaia suurremont jääb ära. Ehitushinna liiga suure kallinemise tõttu.

Ühest küljest on see probleem, sest planeeritud tööd jäävad tegemata, energiasääst saavutamata ja KIKi toetusest tuleb vallal ilmselt loobuda.

Teisest küljest on see ka kergendus – ka lasteaia suurkolimine koolimajja jääb ära.

Vallavalitsuse välja käidud mõte, et fassaadi kuluka soojustamise asemel tuleks plaani võtta uue lasteaia ehitus, on ju õige. Uue lasteaia saaks ehk teha suurema ja lapsevanemad ei peaks enam muretsema, kas nende laps ikka mahub rühma.

Teisalt kordus lasteaia rekonstrueerimise hankega sama, mis juhtus elamuskeskuse Tuuletorn ehitushankega. Ja sama, mis juhtus aastaid tagasi Kärdla sadama ehitushankega, kui Kärdla linn lõpuks omaosaluse katmisega hätta jäi.

Nüüd on meil suurem omavalitsus ja suurem võimekus laenu võtta, kuid Keskväljaku ehitushanke tulemust me veel ei tea. Selge on ainult see, et ehitushinnad muudkui kasvavad.

Sellepärast on uue lasteaia lubadus ilus unistus, mille saab küll valla eelarve­strateegiasse kirja panna. Kuid ka seal on juba ees mitmeid suuri asju. Näiteks uus Kärdla põhikooli hoone.

Ootame ju saarele väga noori peresid, sellepärast on vaja nii ilusat kooli kui lasteaeda.

Aga kas jaksame?

21. mai 2019