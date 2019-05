Kas heakorratuur päästab linna näo?

Päeva rosin

Eesti kevad on visa tulema, soe ja külm põimivad vaheldumisi, suvi üsna üürike, vahel harva kuuma ka, sügiseti kallab kui oavarrest ja tali kipub sootuks taeva jääma. Aga mulle meeldivad Eesti neli aasta­aega ja ega vahetaks neid millegi muu vastu.

Olen pikemalt viibinud Itaalias, Ungaris ja mujal, aga see kliima oli ahistav ja tüütu, eriti Rooma kant ja keskkond on ülerahvastatud, loodus reostatud, ka looduslikult kaunis ürgorus vedeles prügi, maanteede pervedest kõnelemata, linna­tänavatel hiiglaslikud lehkavad prügikonteinerid ja janus maa.

Eestis, minu kodus on puhast loodust ja ruumi.

Olgu või jahedavõitu.

Mulle meeldib hingata puhast õhku ja jalutada omal maal.

Ülle Marks, kunstnik