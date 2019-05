Kärdlasse kerkib miljon eurot maksev erihooldekodu

Üle miljoni euro maksva ja Euroopa Liidu toel kerkiva Hiiumaa erihoolde­kodu ehitustööd algasid Euroopa päeval.Euroopa päeval, 9. mail alustas ekskavaator tulevase Hiiumaa erihooldekodu vundamendisüvendi kaevamist. Ka 638 000eurone toetus eriliste vajadustega inimestele uue kodu rajamiseks tuleb Euroopa Liidult.





Sildid: ehitustööd, erihoolde­kodu