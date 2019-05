Kärdlas käis 145 eelhääletajat

Euroopa Parlamendi valimistel käis Kärdla kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas nelja päevaga hääletamas 145 valijat. Seda on 41 inimest rohkem kui viis aastat tagasi EP valimistel eelhääletanuid.

Vabariigi valimisteenistuse nõunik Kristi Kirsberg ütles, et esmaspäeva õhtuks saab teada ka protsendi, kui palju on maakondades hääletanuid. Viis aastat tagasi oli Hiiumaal eelhääletanute osakaal 2,38 protsenti.

Kirsberg lisas, et pühapäevaõhtuse seisu järgi oli üle Eesti jaoskonnas hääletanute arv võrreldes 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistega selgelt plussis: hääletajaid oli üle 4000 rohkem. Kokku käis nelja päevaga Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas 86 500 inimest.

Jätkub e-hääletamine, mis algas 16. mail ja lõpeb 22. mail kell 18.

Eilsest on avatud kõik saare valimisjaoskonnad, kus saab eelhääletada kolmapäeva, 22. mai õhtul kella 20ni.

Valimispäev on 25. mail ja siis on valimisjaoskonnad avatud kella 9st 20ni.

Sildid: Euroopa Parlamendi valimis, Euroopa Parlamendi valimised, hääletamine