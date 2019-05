Kärdla sadama kohtuasja istungid jätkuvad

Sel nädalal jätkuvad Kärdla sadama kohtuasja istungid. Kohtunik Piia Jaaksoo on istungiajad määranud 9. mai, 10. mai ja 17. mai kuupäevadele.

Pärnu maakohtu kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti ütles, et 9. mai istung algab süüdistatavate ülekuulamisega ning seejärel jõutakse järgmisse etappi, kohtuvaidlusteni. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on kohtuvaidlused 17.mai istungil. Kohtu all on ettevõtted OÜ Nautic, OÜ Seller Hulgi ja OÜ Faasion ning eraisikud Tanel Malk, Urmas Varris ja Raigo Sahtel.

Kohtuistungite registris oli kohtualuste nimekirjas veel ka SA Kärdla Sadam, kuigi see on registrist kustutatud peale sihtasutuse ühendamist Hiiumaa valla loodud uue sihtasutusega Hiiumaa Sadamad. SA Kärdla Sadama kohta tegi kohus menetluse lõpetamise määruse 15.veebruaril, kuna juriidiline isik on lõppenud. SA kustutati Äriregistrist 1. veebruaril. Juriidilise isiku lõppemine on kriminaal­menetlust välistav asjaolu, mille tuvastamisel peab kohus menetluse lõpetama, selgitas Lusti.

Lusti lisas, et istungite ajad on varem paika pandud ja seetõttu SA Kärdla Sadam ekslikult süüaluste loetelusse jäänud. Kohtulik menetlus Kärdla sadama ehitusel toimunud kuritarvituste uurimiseks algas eelistungitega 2017. juunis ehk ligi kaks aastat tagasi, praeguseks on toimunud

16 istungit ja ära jäänud 41 istungit. Kohtuistungite ära­jäämise on tinginud süüdistatavate, kaitsjate ja ühel korral prokuröri haigestumine.

