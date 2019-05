Kanapeeksis põles 2 hektarit metsa

Kärdla päästekomando

Reedel, 24. mail kella kahe paiku päeval teatati häire­keskusele maastikutulekahjust Kanapeeksi külas. Pääste­amet teatas eile, et põles umbes 2 hektarit metsa ja seda ümbritsevat raielanki ning kustutustöid raskendas turbapinnas. Metsapõlengut aitas piirata põlenguala kolmest küljest piirav raielank, kus kasvas männinoorendik – tänu sellele oli kergem tulele piiri panna.Põlengu suits jõudis reedel ka Kärdlasse ja tekitas küsimuse, mis põleb. Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma vastas Hiiu Lehe päringule, et kella 16ks olid päästjad maastikupõlengu kontrolli alla saanud.Päästetöödel osalesid Emmaste ja Kõrgessaare vaba­tahtlikud päästjad, Käina ja Kärdla päästekomandod koos ATVde ja päästeautodega. Lisaks aitas logistika ja oma ATVga Kärdla politsei. Tulekahju lokaliseeriti kella poole kümneks õhtul, kuid päästjad tegid järelkustutust veel laupäevalgi, kustutades tulepesi. Lõplikult likvideeriti põleng laupäeva õhtuks.Tulekahju tekkepõhjust hetkel teada ei ole, kuid pääste­amet hoiatab, et juba 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Sildid: kanapeeksi, maastik, tulekahju