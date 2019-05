Kaks jaaniaja reisi juba broneeritud

TS Laevad teatas, et avas suursaarte laevaliinide parv­laevade piletimüügi kogu suveks ehk kuni 29. septembrini. Eilseks olid jaaniajaks saarele tulijad Rohuküla–Heltermaa liinil 20. juunil kell 17.30 ja kell 19 väljuvate reiside kõik eelmüügi sõidukikohad ära ostnud, broneeritud olid ka kell 16 väljuva reisi veoautokohad. Nii pääseb neile reisidele veel vaid üldjärjekorrast, reisija­kohti aga on piisavalt.

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on algav suveperiood parvlaevadele kõrghooaeg – koguni 40 protsenti kogu aasta reisijate arvust teenindatakse kolme suvekuuga. “Võimaldamaks klientidel oma suviseid reise paremini planeerida, avasime piletimüügi aegsasti,” selgitas Kauber. Tema soovitus on populaarsete nädalavahetuste ja suveürituste ajaks piletid juba varakult soetada.

Suvel kehtivad suursaarte laevaliinidel tihedamad sõiduplaanid, ka on TS Laevad arvesse võtnud kõikide suviste suursündmuste toimumisajad ning nende toimumisajal on reise rohkem.

Otse jaaniaja eel, 20. juunist lisanduvad Virtsu–Kuivastu liinile ka parvlaeva Regula reisid.

