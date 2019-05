Jõngermann sai eripreemia ja Tõrva maigu suhu

erakogu

Käina kooli teise klassi lapsed õppisid kevadeks selgeks sündmusterohke näitemängu “Kass ja Koer”.Märtsikuus Paladel toimunud kooliteatrite päeval andis žürii meie trupile õiguse esindada sellega Hiiumaad vabariiklikul noorema astme kooliteatrite festivalil Tõrvas.3. ja 4. mail toimuski seal väikeste laste suur teatripidu. Olen neist festivalidest ikka nii mõelnud, et laste jaoks on need peod, sündmused, mida varem pole nähtud ega kuuldud.Üle 200 lapse esines 17 lavastusega kahel päeval Tõrva gümnaasiumi laval. Kõik nad olid oma maakondades eelvoorud võitnud. Kõik lood olid eriilmelised ja põnevad, värvikad, huvitavad, hästi ja omanäoliselt lahendatud. Kool oli suur ja ilus. Inimesed sõbralikud. Keegi ei kiirustanud. Tajusime, et me kõik olime oodatud. Esimese päeva õhtul oli kahetunniline matkamoodi mäng, kus lapsed said teada ja näha nelja järve ja jõge ning Baltimaade kõige kõrgemat hüppetorni.Esinesime oma “Kassi ja Koeraga” festivali teisel päeval. Lugu mängisid Karolin Kraavik, Sofia Jõpiselg, Kirke Väli, Andri Liit, Iti Tikk, Paula-Lisette Uibo ja Miia Marleen Üksik, toetasid Maileli Lepa, May Kane ja õpetaja Kaili Saarna.Žürii koosseisus Karl Robert Saaremäe, Janek Vadi Ugalast ja Anu Tonts Vanemuisest, tunnustas meie truppi eri­preemiaga õpetliku loomaloo eest. Tõrva linnapea aga soovis, et saaksime Tõrva maigu suhu ja tuleksime ikka tagasi.Uue loomine toetub alati olemasolevale teadmisele, mida on meil nüüd rohkem – edaspidi olemegi pisut teadlikumad. Ehk aitab loov eneseväljendus vaimse keskendumise ja lõdvestumise kaudu ka koolipingeid alandada, mida me kooliteatri proovides ju teeme ja mis on oluline selles kiires maailmas.

Tiia Korv

Käina kooliteatri

Jõngermann juhendaja

Sildid: Käina kool, Kass ja Koer, kooliteater, näitemäng