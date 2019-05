JK Dago sai purjetamisliiga avaetapil teise koha

Jahtklubi Dago uus esindusvõistkond koosseisus Meelis Kosk, Mairold Metsaviir, Rando Randmaa ja kapten Juss Ojala saavutas 4.–5. mail Pärnus toimunud Eesti purjetamise liiga avaetapil teise koha.

Esimesele etapile registreerunud üheteistkümnest võistkonnast startis kümme ning kahel päeval toimus kokku 13 võistlussõitu. JK Dago võistkond võitis neist seitse ja esimese päeva lõpuks oldi esikohal. Teisel võistluspäeval aga rebis Kalevi jahtklubi purjespordikooli noortetiim hiidlastest ette.

Jahtklubi Dago juhatuse liige Meren Tamm rääkis, et Eestis alustati möödunud aastal parima purjetamisklubi välja selgitamiseks mõeldud uue võistlusformaadiga. “Teised võistlused, nagu Muhu väina regatt, toimuvad meeskondade või täpsemalt laevade vahel, see võistlus on klubidevaheline ja iga klubi saatis võistlema oma parima meeskonna,” selgitas Tamm.

Võistlusreeglite kohaselt purjetavad kõik tiimid üht tüüpi paatidel, et võistlustingimused oleks sarnased. Eesti purjetamis­liigas võisteldakse ligi 7,5 meetri pikkustel sportlikel kiiljahtidel ehk BluSail 24 tüüpi paatidel, mille meeskonda saab kuuluda neli-viis liiget.

Eesti purjetamisliiga on sellest aastast rahvusvahelise liigapurjetamise assotsiatsiooni ISLA täieõiguslik liige, mis tähendab, et kolmeetapilise võistluse parimad võistkonnad saavad 2020. aastal osaleda juba rahvusvahelise liiga kvalifikatsioonisõitudes. Lisaks avaetapile Pärnus purjetatakse kaks etappi juulis ja septembris Tallinnas, kus stardid antakse Kakumäe sadamast.

Sildid: jahtklubi Dago, purjetamine