Ilusast Villemist tagasi Vetsi Talliks

Kaks hooaega Ilusa Villemi nime all tegutsenud pubil ja majutuskohal on uus omanik ja vana nimi.Ettevõtjate Tiina ja Sander Kopli OÜ Mainegrupp ostis Ilusa Villemi pubi ja selle juurde kuuluva puhkeküla kinnistu ning taastas selle nime kujul Vetsi Talli puhkeküla.





Sildid: Ilusa Villem, pubi, Vetsi Tall