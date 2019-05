Hommikune lend Tallinna jäi ära

Eile hommikune liinilend jõudis ilusti Kärdla lennujaama, kuid tagasi lendas piloot üksi. Reisijad jõudsid õnneks parvlaevale.

“Lennuki kapten otsustas teostada Kärdla-Tallinn lennu ilma reisijateta,” selgitas liini teenindava Trans­aviabaltika kõneisik Rene Must. Tema sõnul tegelevad mehaanikud lennuki seisu­korra monitooringuga. Sellest võib järeldada, et põhjus oli tehnilist laadi.

Hiiumaa ja Kuressaare liinil lendab Transaviabaltika 28 aastat vana lennukiga Jetstream 32. Uuel hanke­perioodil on ettevõttel kavas liinile tuua 33 aastat teeninud lennuk.

Hanke tulemused vaidlustas hankel osalenud OÜ Regional Jet.

Hiiumaa ühistranspordi­spetsialist Piret Sedrik ütles, et täna peaks selguma, millise otsuse teeb riigihangete vaidlustuskomisjon. “Selle järel selguvad edasised sammud, aga piletimüük on avatud ainult kuu lõpuni, kahjuks,” kommenteeris Sedrik.

Sildid: lennuk