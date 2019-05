Hommikune lend juunist hilisem

Maanteeameti ja Leedu ettevõtja Transaviabaltika esindajad kirjutasid alla lepingu Tallinna–Kärdla lennuliini teenindamiseks alates 1. juunist. Praeguse lepinguga sarnaseks jääb nii reiside maht kui ka pileti hind: nädalas on 12 reisi ja pilet pooletunnise õhusõidu eest maksab 25 eurot. Uus on hommikuse lennu aeg.

Hiiumaa ühistranspordi­spetsialist Piret Sedrik ütles, et tulles vastu reisijate soovidele, on nüüd tööpäeviti hommikused väljumised uue lennuplaani järgi 15 minutit hilisemad kui seni. Nii väljub lennuk tööpäeviti Tallinnast kell 7.15 ja 17 ning Kärdlast

8 ja 17.45.

Laupäeviti saab Tallinnast Hiiumaale kell 9.15 ja pühapäeviti kell 17, Kärdlast lendab lennuk laupäeviti välja kell 10 ja pühapäeval kell 17.45.

Pealinnast Hiiumaale hakkab uue lepingu kohaselt lendama sama tüüpi lennuk kui seni – 19kohaline kahe turbopropellermootoriga Jetstream 31. “Arvestades senist reisijate arvu, on lennuki suurus kogukonna vajadustele vastav ja väljumiste ajad reisijasõbralikud,” ütles Sedrik.

Varem lendas nii Kärdla kui Kuressaare liinil Jetstream 32.

Sedrik viitas, et Hiiumaale reisijate vaatevinklist on oluline edasiminek vedaja võimekus kasutada vajadusel GNSS maandumis­süsteeme, mis annab lennukile võimaluse maan­dumiseks madalamate pilvedega, kui see seni võimalik oli. Vastav tehniline valmisolek loodi Kärdla lennuväljale riigi toel.

Lennuvedaja leidmise hanke viis maanteeamet läbi koostöös Hiiumaa valla­valitsusega. Pakkumuse esitasid kaks lennu­vedajat. Leping sõlmiti soodsama pakkumuse teinud ettevõtjaga viieks aastaks. Kuressaare lennu­liini hanke tulemuse riigi­hangete vaidlustuskomisjon tühistas.

Piletimüük Tallinna–Kärdla–Tallinna liinil on vedaja kodulehel www.saartelennuliinid.ee avatud lendudele kuni

27. oktoobrini.

Sildid: lennuaeg, lennuliin