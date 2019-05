Hiiumaa kinnisvarakuulutuste TOP 5

Kinnisvarakuulutuste portaali Kinnisvara24 statistika näitab, et suvehooaja alguses pakuvad Hiiumaal kõige suuremat huvi majad ja suvilad. Ettevõtte tegevjuht Kalev Roosiväli ütles, et portaali statistika alusel võib järeldada, et kas soovivad inimesed elada Hiiumaal eramajas või siis otsitakse saarele suvekodu.

“Väga palju on sel kevadel tuntud huvi rookatusega ruumikate mere ääres Hausma külas ja Salinõmmes asuvate majade vastu, kuid veel rohkem vaatajaid oli Nurste küla suvila müügikuulutusel, mis on nüüdseks juba broneeritud, palju vaadati ka Kärdlas ja Paladel asuvaid eramuid,” tõi Roosiväli välja kõige populaarsemad kuulutused.

Eesti kinnisvarakuulutuste TOP 5 moodustasid suur üürimaja Tallinnas Nõmmel, soodne maja Loksal, villa Haabneemes, maja Tallinnas Nõmmel ja ühetoaline korter Tallinna kesklinnas. Esikümnesse mahtus näiteks ka renoveeritud talukompleks Saaremaal.

Roosiväli lisas, et korterite hooaeg on pigem sügisel, kui tudengid otsivad üürikodusid ja enne suvehooaega vaadatakse kõikjal üle Eesti rohkem eramute, maatükkide ja suvilate kuulutusi. “Eelkõige pakuvad külastajatele huvi taskukohasema müügihinnaga energiatõhusad eramud – statistika näitab, et nii A- kui B-energiaklassi pakkumisi vaadatakse rohkem, kuid selliseid pakkumisi on müügil üsna vähe,” selgitas Roosiväli.

