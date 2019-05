Esseekonkurss ehk miks ta seda teeb?

Harda Roosna

Ettevõtja Andrus Ilumetsa kolmandal esseekonkursil sai 500eurose preemia Mattias Malk, 200eurose preemia Gritt-Marleen Rakkaselg ja 100eurose preemia Hanna Lige.“Võib-olla oli ka teil endil huvitav korraks peatuda, heita pilk tagasi ja siis mõelda, kuidas kõik muutub,” ütles Andrus Ilumets kolmapäeval Rannapaargus esseedest kokku­võtteid tehes.





Sildid: Andrus Ilumets, esseekonkurss