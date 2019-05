Esimeste klasside nimekirjad kujunevad avalduste laekumise järgi

Ajendatult hiljuti Hiiu Lehes ilmunud lapsevanema arvamus­loost, uurisime Kärdla põhikooli direktorilt Margit Kagadzelt, kuidas nende koolis 1. klassid komplekteeritakse.

Kagadze ütles, et Kärdla põhikooli 1. klasside nime­kirjad koostatakse avalduste laekumise aja järgi. Arvesse läheb nii konkreetne päev kui kellaaeg ja seda nii paber­kandjal kui ka elektrooniliselt esitatud avalduste puhul. Teisipäevase seisuga oli Kärdla põhikooli esimesse klassi astujate avaldusi laekunud 28. Kagadze sõnul jagatakse augusti keskel nimekiri lihtsalt pooleks, et mõlemasse klassi jääks sama suurusjärk õpilasi.

“Esimesse klassi astujaid on sel aastal rohkem kui ühte klassikomplekti ära mahuks, seega ei ole võimalik, et lasteaiarühma lapsed oleksid kõik ühes klassis,” selgitas koolijuht. Samuti on uute õpilaste hulgas neid, kes ei tule Kärdla laste­aiast, vaid mujalt.

Direktor kinnitas, et ei maksa muretseda selle­pärast, et samas rühmas käinud lapsed, kes on sattunud erinevatesse klassidesse, enam omavahel suhelda ei saa, sest klassi­ruumid asuvad lähestikku ja lisaks vahetundides koos­veedetud ajale on ka palju ühiseid õpitegevusi.

“Kooli tulles leiavad lapsed kindlasti endale ka uusi sõpru ja arendavad sellega enda sotsiaalseid oskusi,” ütles direktor.

