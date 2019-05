Eriüksuslased turnisid laevaparrastel

Esmaspäeval-teisi­päeval harjutasid õppuse Kevadtorm raames kaitseväe erioperatsioonide väe­juhatuse, õhuväe ning politsei- ja piirivalveameti K-Komando üksused pardumist sõitvale reisi- ja parvlaevale.Ühisõppus leidis aset Tal­linna sadamas ja Rohuküla–Heltermaa liinil sõitvatel parv­laevadel, kus harjutati lähenemist parvlaevale ja eriüksuse võitlejate tõusmist kõrgema pardaga alusele.





