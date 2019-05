Erakorralised noortevolikogu valimised

Esmaspäeval, 6. mail toimuvad erakorralised Hiiumaa noortevolikogu liikmete valimised. Hiiumaa noorsootöö koordinaator Kristel Pisa rääkis, et praegu ei valita tervet noortevolikogu, vaid viis uut liiget. “Praeguses koosseisus on palju 9. ja 12. klasside õpilasi, kes lähevad mujale kooli ja nad arvasid, et ei jõua enam volikogutöösse panustada, aga nad tahavad uuele koosseisule veel toeks olla,” selgitas Pisa.

Esmaspäeval saavad noored valida seitsme kandidaadi vahel: Karl-Kristjan Kääramees, Mattias Malk, Ketlin Sinijärv, May Kane, Sandra Liisa Leigri, Kaisa Katariina Kibuspuu ja Kevor Läänesaar. Tulemused avaldatakse viie päeva jooksul peale valimisi.

Noortevolikogu esindab valla noorte huvisid, räägib kaasa valla noorsootöö korraldusel, julgustab noorte kodanikualgatust ja kaasab noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13–26aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui ta õpib mõnes Hiiumaa koolis sh huvikoolis.

Noortevolikogu liige valitakse kaheks aastaks.

